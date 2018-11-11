Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. bölüm fragmanı | EDHO izle 11 Kasım 2018, Pazar

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘EDHO’nun 115. bölüm fragmanı yayınlandı. Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas'la uzlaşmak için Fuat'ı devreye sokmuştu. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin 115. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz





"Düşmanlarımız eskisi gibi gözümüzün içine bakmıyor, sırtımızdan hançerliyorlar!"