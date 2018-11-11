Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. bölüm fragmanı | EDHO izle

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘EDHO’nun 115. bölüm fragmanı yayınlandı. Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas'la uzlaşmak için Fuat'ı devreye sokmuştu. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin 115. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz
"Düşmanlarımız eskisi gibi gözümüzün içine bakmıyor, sırtımızdan hançerliyorlar!"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.