Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. Bölüm 10 Nisan 2018, Salı

Hızır'ın başı beleda



Hızır Çakırbeyli şüphelerinde yine yanılmamış, arkasından iş çevirdiğini düşündüğü Alparslan'ı takip ederek Meryem ve Ceylan'ı hastanede gafil avlamıştır. Karısının ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Hızır'ı kontrol etmek kolay olmayacaktır. Tüm masanın bir araya geldiği toplantıda, Çakırbeyli Ailesi'ne silah doğrultanların arkasında kim varsa, ne pahasına olursa olsun yok edileceği konusunda anlaşılır. Böylece sevdiklerine dokunanlara neler yapabileceklerini gösteren Çakırbeyliler düşmanlarından gelecek yeni tehlikelere karşı da önlem almış olurlar. Bu güç gösterisinin hemen ardından yıllardır hapiste olan, normal şartlarda da kolay kolay dışarı çıkması beklenmeyen Reşit adlı bir bela ortaya çıkar. Masadan alacaklı olduğunu söyleyerek karşısına dikilen bu belayı başından savmak isteyen Hızır bunu kolay kolay başaramayacaktır.