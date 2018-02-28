Hızır'ın yeni planı
Ekrem, Ünal Kaplan'ın masası üzerine kurduğu oyunuyla Ender ve İlker'in kaybına sebep olmuştur. Bu başarısının ardından rüzgar terse dönecek, güvendiği adamı Hakkı'nın ihanetine uğrayacaktır. Ceylan ile anlaşmaya oturan Hakkı'nın verdiği adres, Davut'un büyük planı için önemli bir adım olsa da Çakırbeylilerin başına dert olacak yeni belaların da habercisidir. Düşman olduğunu alenen kabullenmek zorunda kalan Ekrem'in arkasındakileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Hızır ise gizli düşmanlıklardan yorulmuş, savaşacağı kişileri karşısında görmek istemektedir. Ünal Kaplan ile kurduğu yeni planıyla, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan diğer düşmanlarının da gözünün içine bakma fırsatını bulacaktır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. Bölüm28 Şubat 2018, Çarşamba
Hızır'ın yeni planı
- Hakkı, Ekrem'i sattı!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. Bölüm fragmanı
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