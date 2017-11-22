Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 81. Bölüm 22 Kasım 2017, Çarşamba

Hızır, Ekrem'den başka hainlerin de olduğunu fark etmiş, bir an önce hapishaneden kurtulmanın yollarını aramaya başlamıştır. Dışarıda olup bitenlerin sorumlularıyla yüzleşmek ve ailesinin başına gelenlerin hesabını sormak varken eli kolu bağlı oturması mümkün değildir.

Ünal Kaplan, en yakınındaki adam tarafından yıllarca kandırıldığını öğrenir ve yaşadığı suçluluk duygusuyla kendine bir günah keçisi arar. Bir yandan da Hızır'ın dışarıya çıktıktan sonra yapacaklarından nasibini almamak için kolları sıvayacaktır. Aynı korkuya sahip olan diğer isim Ekrem ise yapacağı bir hamleyle dengeleri değiştirecektir.

Hala firar durumunda olan İlyas'ın öfkesi, Mürsel'i bir türlü köşeye sıkıştıramadığı için günden güne artar. Ne zaman nereden çıkacağı belli olmayan Mürsel de hapishanedekileri bitirme konusunda kararlıdır. Tipi'den sonra sıra Kimsesiz Yaşar'dadır.