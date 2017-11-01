Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78.Bölümüyle nefesleri kesti. Hızır Çakırbeyli'nin düşmanları hem içeriden hem dışarıdan saldırıya geçmişlerdir. Bir yanda aileyi içeriden bitirmeyi amaçlayan Ekrem, diğer yanda tehditleriyle korku salmaya çalışan gözü kara Mürsel… Tehlikenin nereden geleceği belli olmayan bu zamanlarda Hızır'ın sevdiklerini korumak adına herkesten bir adım önde olması gerekmektedir. Bunun için O'na oyun kuranların zaaflarının peşine düşecektir. Kendini bir yalana kaptırıp tüm ailenin yüzünü yere eğen Hızır Ali'nin zaafı Ceylan'ın resmen devletten uzaklaştırılmasına yol açmıştır. Ailenin başına gelebilecek olası felaketlerin önlenmesi için herkes elini taşın altına koymaya hazırdır. Şahsi meselelerin ticaretini etkilemesine izin vermeyecek olan Ünal Kaplan'a göre ise bir cenaze daha görmeden bir düğün olması gerekmektedir.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78.Bölüm01 Kasım 2017, Çarşamba
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 77. Bölüm
- Seninle uyuyup, seninle uyandığım her gün bana aydın...
- Mürsel'den masaya tehdit!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 76. Bölüm
- Belli ki bir gün bu aileyi sen yöneteceksin!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 75.Bölüm
- Biz bir aileyiz...
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 74. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 73. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78. bölüm fragmanı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 72. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Sezon Finali) 71. bölüm
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.