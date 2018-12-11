Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. bölüm izle – EDHO izle 11 Aralık 2018, Salı

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 119. bölümü yayınlandı. ‘EDHO’nun nefesleri kesen yeni bölümünde savaş sürüyor! Çakırbeylilerin savaştığı düşmanların içinde en tehlikelisi olan İzzet'in ise artık sabrı kalmamıştır. En büyük olma yolunda, devlet içindeki hainleri arkasına alarak Hızır ve İlyas'tan bir an önce kurtulmanın planlarını yapar. EDHO’nun 119. bölümünü buradan izleyebilirsiniz. EDHO son bölüm izle.





Savaş sürüyor!

Tuncay tarafından kaçırılıp sorguya alınan Hızır Çakırbeyli, kendisine ve yeğenine yapılanların bedelini Sultan'a ağır ödetmiştir. Dostlarının başına gelenlere kayıtsız kalamayan Boran da ibret-i alem için sokakları savaş alanına çevirir. Sultan'ın işini devam ettiren her kim olursa sonunun ne olacağını açıkça görecektir. Çakırbeylilerin savaştığı düşmanların içinde en tehlikelisi olan İzzet'in ise artık sabrı kalmamıştır. En büyük olma yolunda, devlet içindeki hainleri arkasına alarak Hızır ve İlyas'tan bir an önce kurtulmanın planlarını yapar. Tuncay, İzzet'in bu planları doğrultusunda ilk iş olarak en kolay lokma olan Cengiz'i ağına düşürür. Meltem'in açığa çıkmasına neden olabilecek bu anlaşma, yakın zamanda Alparslan'ın başının belaya girmesine de sebebiyet verebilir.