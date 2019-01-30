Eşkıya Dünyaya Hükümdar 123. bölüm izle | EDHO son bölüm izle 30 Ocak 2019, Çarşamba

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 123. bölümü yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde Behzat’a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşi İlyas’ın canından endişe etmektedir akacak kanı önlemek için Alparslan’ı görevlendirir. Ancak İlyas, Alparslan ile iletilen talimatlara uymaz. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın izleyenleri ekran başına kilitleyen son bölümü…