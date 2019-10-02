Hercai 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde aileler arasında silahlar çekiliyor 02.10.2019 01:31

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai yine çok konuşulacak bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son bölümün ardında izleyicilerin merakla beklediği Hercai 15. bölüm 2. fragmanı yayınladı. Fragmanda "Şadoğlu soyadını sileceğim" repliği izleyicilerin dikkatini çekiyor.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer.

REYYAN'IN KARARI NE OLACAK?

''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer.

AZİZE'NİN PLANLARI DEĞİŞMEYE BAŞLIYOR

Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur.

MİRAN VE REYYAN MUTLULUĞA ULAŞABİLECEK Mİ?

Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?