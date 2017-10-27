Yol Durumu

Cennet'in Gözyaşları 6. Bölüm fragman

26 Ekim 2017, Perşembe
"Gerçekler ortaya çıkarsa en az bizim kadar senin de canın yanar!"
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Cennet'in Gözyaşları Videoları