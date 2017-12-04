Cennet'in Gözyaşları 11. Bölüm fragman

Arzu ve Cengiz, Rıza'nın ölümünden kendilerinin suçlanacağını düşündüğü için dönüşü olmayan bir hataya bulaşırlar. Cesedi ortadan kaldıracaklardır. Ne var ki Soyer Ailesi de Rıza'yı arıyordur. En son görüldüğü yerde arama çalışmaları sürerken Cennet ve Selim de kendi sıkıntılarıyla uğraşıyorlardır. Selim, Nilgün'ün Cennet'i kaçırtıp, öldürmeye çalıştığını öğrenmiştir artık. Ailesini affetmeye niyeti yoktur Selim'in. Şu anda da tek destekçisi Cennet'tir. Ama Rıza'nın kaybolduğu haberi onlara da ulaşır. Herkes Rıza'yı aramaya başlar. Hiçbir sır gömüldüğü yerde çok fazla kalmayacaktır…
Cennet'in Gözyaşları 11. Bölüm fragman04 Aralık 2017, Pazartesi
- Cennet'in Gözyaşları 11. Bölüm
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