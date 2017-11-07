Cennet'in Gözyaşları 7. Bölüm 06 Kasım 2017, Pazartesi

Nilgün'ün ölümcül planı hiç umduğu gibi sonuçlanmaz. Arzu da Cennet'i kurtarmak için elinden geleni yapacaktır çünkü Cennet'e bir şey olursa Suna tarafından gerçeklerin ortaya döküleceğini biliyordur. Sonunda zafere ulaşır. Arzu sorunlardan kurtulmuş ve az da olsa rahat nefes alacağını düşünürken bu defa Melisa'yı kaybedecek olmakla yüz yüze gelir... Cennet ise kurtulmuştur ama bu durum öyle kolay kapanacak değildir. Selim ve Orhan ayrı kollardan Cennet'i kimin kaçırdığını araştırırken beklenmedik bir şey olur. Cennet çok büyük bir sırra ulaşmak üzeredir. Artık tüm dengeler değişecektir... Özellikle de Selim ve Cennet arasındaki dengeler.