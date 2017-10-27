Cennet'in Gözyaşları 3. Bölüm 26 Ekim 2017, Perşembe

Yıllar sonra büyük bir hesaplaşma yapan Mukaddes ve Arzu'nun konuşmalarına şahit olan Cennet, duyduklarından sonra bir daha kesinlikle SR Mimarlığa geri dönememe kararı alır. Melisa ve Selim'in atlattıkları büyük kazadan sonra Nilgün deliye döner ve sorumlu olarak Melisa'yı görür. En son isteği Selim'in ailesinin gözünden düşmek olan Melisa hem Selim'e hem de Nilgün'e kendini affettirmek için ne yapacağını bilemez. Selim ise Melisa'nın sarhoşken ona söylediklerini unutmuştur ve hiç yaşanmamış gibi davranır. Yeni iş arayışına giren Cennet bu süre için balık pazarında Suna ve Ömer'e yardımcı olur. Cennet her ne kadar Selim ve SR mimarlığı tamamen hayatından çıkarmak istese de Selim, onu geri kazanmak için elinden geleni yapar. Gerekirse onunla beraber balıkçılık bile yapacaktır. Orhan'ın ise Cennet'e olan ilgisi gitgide artar. Cennet'i tekrar geri kazanmak için Dubaili ortaklarıyla balık pazarına gider ve orada Cennet'e beklemediği bir teklifte bulunur. Arzu kocası Mahir'in onu aldattığını öğrenir ve o kadının Özlem olduğunu bilmeden karşısına çıkar. Bu yüzleşme her iki kadın için de büyük olaylara gebedir. Mukaddes, Cennet'ten gizli doktora gider. Doktordan duyduklarından sonra yıkılan Mukaddes'in tek düşündüğü torunu Cennet ve onun geleceğidir. Mukaddes, Cennet'in çocukken annesine yazdığı mektupları Arzu'ya gönderir. Ana yüreğinin sızlayıp, kızına sahip çıkacağını düşünen Mukaddes hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Arzu, Mukaddes ve Cennet'ten tamamen kurtulmak için son kez Mukaddes'in karşısına çıkar ve ona öyle bir şey söyler ki Mukaddes'in hasta yüreği duyduklarına dayanamaz. Ancak bu sırada Arzu'nun istemeden Mukaddes'in evinde düşürdüğü broşu bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının delilidir.