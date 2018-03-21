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Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm

21 Mart 2018, Çarşamba

Selim ve Orhan karşı karşıya...

Cengiz'in Rıza Bey'i öldürdüğüne inanan Orhan'ın öfkesi git gide artıyordur. Selim'i hedefi haline getirmiştir Orhan. Bir de üzerine Kaya'nın şirkette hak sahibi olması durumu daha da kötüleştirmiştir. Kaya'nın hem şirkete girişi hem de fazlasıyla etraflarında oluşu Selim'i de çok rahatsız ediyordur. Kaya'nın güvenilmez bir adam olduğuna ikna olmuştur ve şimdilik bunu sadece kendisine saklıyordur. Ama gözü de üzerindedir. Tüm bu sertlik içinde Cennet her şeyden habersiz, Selim'in yanında olmaya devam ederken Melisa'nın samimiyetine de inanmıştır. Arzu içinse durum daha da karışıktır. Cennet'in gerçekleri öğrenip öğrenmemesi artık gizlemesi gereken bir şey değildir. Hatta bunu Kaya'ya da söyler. Ama işler çığırından çıkmak üzeredir. Melisa, Cennet'i Arzu ve Kaya ile ilgili bir oyunun içine sokmayı planlamıştır ama tüm planlar Orhan'ın ortaya çıkışıyla alt üst olur. Selim, Orhan'ın öfkesinin hedefi olur ve Orhan tarafından vurulur.
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