Canevim 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 18.06.2019 00:28

ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Canevim dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümün ardından izleyiciler tarafından merakla beklenen Canevim 4. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

CANEVİM 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taylan ve Ceylan'ın birlikte geçirdikleri büyük kaza herkesin üzerinde büyük bir etki yaratır. Feryal, Ceylan'ın oğlu için düşündüğünden çok daha kıymetli ve değerli olduğunu fark eder.

İKİNCİ BÜYÜK SARSINTI

Ömer ise uzakta olduğu için olup bitenden haberdar değildir. İnşaatta yanında çalışan Saffet'e yardım ederken kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Haksever Ailesi aynı gecede ikinci büyük sarsıntıyı yaşarlar.

MÜJGAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞECEK

Ölümün kıyısına kadar gelen Elvan'ın yaralarını sarmak için tüm aile ve Hacı Anne'nin desteği çok önemlidir. Ancak Müjgan ve Elvan arasındaki artan çatışma Müjgan'ın büyük bir gerçekle yüzleşmesine neden olur.