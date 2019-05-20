Canevim 1. bölüm 2. fragmanı izle! 20.05.2019 16:22

Canevim yakında Atv'de!

Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı Canevim'de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor. Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.