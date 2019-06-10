Canevim 2. son bölüm tek parça izle! 10.06.2019 23:59

Pazartesi günlerinin yeni dizisi Canevim dizisi ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi heyecan dolu yeni bölümde neler olacağını merak ediyordu. Yeni bölümde Döndüğü gibi evlilik hazırlıklarına başlayan Ömer ise Ceylan'daki rahatsızlığın farkına varıyor. Canevim 2. bölüm izle seçeneğini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.

CANEVİM YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer'in varlığı, Taylan'a karşı Ceylan'ın etrafında görünmez bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Ancak Taylan'ın şüpheli davranışları, Ceylan'ı her adımda zorlamaya devam eder.

ÖMER GERÇEKLERİN FARKINA VARIYOR

Döndüğü gibi evlilik hazırlıklarına başlayan Ömer ise Ceylan'daki rahatsızlığın farkına varır. Taylan, Ceylan için ördüğü duvarların Ömer tarafından yıkılmasına izin vermeyecektir.

CEYLAN VE ÖMER YOL AYRIMINDA

Bu sırada Kars'tan gelen bir haber, mutlu bir yuva kurmak için gün sayan Ceylan ve Ömer'i bir yol ayrımına getirir. Elvan, peşindeki tehlikeden sıyrılmaya çalışırken, onu asıl zorlayan ailesine dair kabusları olur.

ELVAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Müjgan ve Ayşe'nin, Elvan'a karşı merakı artmış, üstelik Elvan'a dair söylentiler evin sınırlarını da aşmıştır. Elvan yüzleşmesi zor gerçeklerden kaçmak için en iyi bildiği yolu deneyecektir.