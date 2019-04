Bir Zamanlar Çukurova 29. yeni bölüm 2. fragmanı izle 17.04.2019 17:06

"Keşke zamanı geri alabilsem..."

Bir Zamanlar Çukurova 29. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukurova'da büyük karar zamanı! Demir Yaman, ataları gibi bu toprakları mı koruyacak, yoksa aşkı uğruna her şeyin dağılıp gitmesine müsaade mi edecek? Akıl hastanesinin koridorlarında çığlık çığlığa Züleyha'yı arayan Demir Yaman, "Çok kötü günler bekliyor bizi, keşke zamanı geri alabilsem" diyen annesi Hünkar'ı karşısına mı alacak? Gözü, aşkı Züleyha'dan başka bir şey görmeyen Demir, "Adnan senin oğlun değil" yakarışları karşısında ne yapacak? "Zaferinizin tadını çıkarın" diyen Züleyha, Hünkar'ı saf dışı bırakmak için neler planlıyor? Müjgan'ın güvenini geri kazanmayı başaran Yılmaz'ı kemiren soru işaretleri cevap bulacak mı? Züleyha'nın, Yılmaz'a her şeyi anlattığı mektubu ilk açan kim olacak? Tüm bunlar olurken Gaffur Seher'le daha da yakınlaşıyor. Öyle ki bu artık tehlikeli bir hal almaya başlıyor. Konakta olup biten her şeyden haberi olan Saniye, bu duruma nasıl tepki verecek? Fekeli'ye kimin ateş açtığı gerçeği yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Artık neredeyse düzenli olarak görüşmeye başlayan eski aşıklar Fekeli ve Hünkar'ın asıl çabası Çukurova'da huzuru sağlamaktı. Görüşmelerinin sıklaşması eski aşıkları nasıl bir yola doğru sürüklüyor?