Bir Zamanlar Çukurova 25. yeni bölüm 1. fragmanı izle 19.03.2019 17:52

"Züleyha, kurban olduğum yapma bunu bana..."

"Züleyha, kurban olduğum yapma bunu bana..."

Bir Zamanlar Çukurova 25. yeni bölüm izleyiciyi yine ekran baına kilitleyecek. Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Çukurova'da büyük kaza! Demir Yaman, Yılmaz için kurduğu kapana kendi kısıldı. Yılmaz'ı hayatından ebediyen silmek için elinden geleni ardına koymayan Demir Yaman, iki masum kadının ölümüne mi sebep oldu? Yılmaz'ın arabasını bozmak için yüklü bir miktar para alan Fehmi, bu vicdan azabının üstesinden gelebilecek mi? Tüm Çukurova'yı sarsan bu acı haber hangi felaketleri de arkasından getirecek? Züleyha ve Müjgan'ı kendi arabasında o halde gören Yılmaz'ın gözyaşları kimin için? Züleyha ve Müjgan, fena halde kaza yapan arabada ölümle burun burunayken Çukurova ahalisinin merak ettiği başka bir soru var; ikisinin Yılmaz'ın arabasında ne işi var? Hünkar ve Fekeli neler olup bittiğini anlamaya çalışmak için tekrar aynı masaya oturuyor. Fakat bilmedikleri bir şey var, yalnız değiller. Hünkar ve Fekeli'yi takip edip onları yaylım ateşine tutanlar kim?