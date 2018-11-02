Bir Zamanlar Çukurova 8. yeni bölüm tek parça izle | Son bölüm izle 01 Kasım 2018, Perşembe

Bir Zamanlar Çukurova’nın 8. bölümü yayınlandı. Demir ile Yılmaz'ın mücadelesi alev alıyor! Yılmaz'ı ırgatların sakladığından şüphelenen Demir, huğları acımasızca yaktırıyor. Gözü dönmüş oğlunu izleyen Hünkar, yaptıklarından pişman oluyor. Peki, bu pişmanlık hangi değişikliklere gebe olacak? Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünü tek parça olarak buradan izleyebilirsiniz Bir Zamanlar Çukurova 8. son bölüm izle





Züleyha altın kafeste!



Demir ile Yılmaz'ın mücadelesi alev alıyor! Yılmaz'ı ırgatların sakladığından şüphelenen Demir, huğları acımasızca yaktırıyor. Gözü dönmüş oğlunu izleyen Hünkar, yaptıklarından pişman oluyor. Peki, bu pişmanlık hangi değişikliklere gebe olacak? Yaman ailesi yüzünden 20 sene mapus yatan Fekeli'nin Adana'ya dönüşü ise bu bölümle anlam bulmaya başlayacak! ''Bu altın kafesi değil, özgürlüğümü istiyorum ben" diyen Züleyha'nın aklından ne geçiyor? Yeni bölümde yer yerinden fena oynayacak! ''Bir Zamanlar Çukurova" her Perşembe Atv'de!