Bir Zamanlar Çukurova 35. son bölüm izle - Bir Zamanlar Çukurova sezon finali bölümü izle! 31.05.2019 00:12

Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu yeni bölümde ortalık iyice karıştı. Peki, merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova sezon finali bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Çukurova'da yeni bölümde silahlar çekildi, ortalık iyice karıştı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nihayet düğün günü gelmiştir! Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir'in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder.

KONAKTA İŞLER ÇIĞIRINDAN ÇIKIYOR

Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir.

GAFFUR'UN ZULASI ORTAYA ÇIKIYOR

Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir.

HÜNKAR VE FEKELİ DÜĞÜNE KATILIYOR

Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul'dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır.

Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha'yı tamamen çıkarmaya çalışır.