Bir Zamanlar Çukurova 31. son bölüm full tek parça izle! 20.05.2019 15:58

Konakta ortalık karışıyor!

Bir zamanlar en yakın dostu olan Cengaver'in yardımıyla, Yılmaz'a bir kez daha yenilen Demir Yaman çılgına dönüyor! Hesap sormak için Cengaver'in kapısına giden Demir Yaman, öğrendiği başka bir gerçekle alt üst oluyor! Konağın mutfağında hareketli dakikalar! Saniye'nin göz hapsindeki Seher zor anlar yaşarken, Fadik bambaşka dünyalarda gezmektedir. Fadik'teki bu değişikliğin sebebi ne? Eline yeni bir koz geçen Gaffur, pusuda bekliyor.

Konağın yerinde duramayan misafiri Ercüment, Çukurova'da olanlardan habersiz bağlantılar kurmaya başlar. Peki Ercüment'in bu hesapsız hareketleri nasıl cevap bulacak? Postacının getirdiği ve Şermin'i çılgına döndüren zarfta ne var? Büyük konakla artık arasında kalın bir duvar örülü olan Şermin'in gözü bu haberden sonra hiçbir şeyi görmüyor. Şermin şimdi kimlerin kapısını çalacak?

Huğlarda ortalık karışıyor! Bir sürü adamın ani baskınına uğrayan huğlara kim müdahale etmeye çalışıyor? Oğlu Adnan'ın hasretiyle yanıp tutuşan Züleyha artık zor anlar yaşıyor. Züleyha bu duruma daha ne kadar dayanabilecek? Gaffur'u ağına düşüren Seher, hedef mi değiştiriyor? Seher yeni kurbanı ile birlikteyken onları kim görecek?

Zirvenin sahibi 'Bir Zamanlar Çukurova' her Perşembe olduğu gibi bu hafta da yeni bölümüyle Atv'de!