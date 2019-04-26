Bir Zamanlar Çukurova 30. son bölüm full tek parça izle! 26.04.2019 00:00

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fekeli ve Hünkar'ın yeni bölümde neler yapacağı merak ediliyordu. Peki, heyecan dolu bölümde neler yaşandı? Bir Zamanlar Çukurova 30. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küllerinden doğmaya başlayan Fekeli ve Hünkar aşkı tekrar filizlenecek mi? Aile değerlerini her şeyin önünde tutan Adana'nın en güçlü iki ismi aşkları için ne kadar ileri gidebilecek? Hünkar ve Fekeli arasında olup bitenleri sezenler bu birlikteliğe nasıl tepki verecek?

ZÜLEYHA'NIN YENİ PLANLARI NELER?

Özgürlüğü adım adım elinden alınan Züleyha'nın yeni planları neler? Yelkenleri yavaş yavaş ve temkinli bir şekilde indiren Demir Yaman'ın yeni bir şartı var.

DEMİR, ZÜLEYHA'DAN CEVAP BEKLİYOR

Oğlu Adnan'ı, sadece Demir'in izin verdiği zamanlarda görebilen Züleyha, ne zaman oğluna geri kavuşabilecek? Adnan'ın kimden olduğunu sorgulayan Demir Yaman "Senin için gerekirse ölürüm" dediği Züleyha'dan cevap bekliyor.

MÜJGAN OLANLARI ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYOR

Evlilik arefesindeki Müjgan, kafasındaki soru işaretlerini silebilecek mi? Hala Yılmaz ve Züleyha arasında neler olup bittiğini öğrenmeye çalışan Müjgan rahat bir nefes alabilecek mi? Saniye'nin radarına takılan Gaffur ve Seher yakınlaşması nereye gidiyor?

KONAĞA YENİ BİR MİSAFİR GELİYOR

Saniye'ye yakalanan Gaffur arzularını dizginleyebilecek mi? Konağa yeni bir misafir geliyor. Fransa'dan gelen yeni misafir Çukurova'da dengeleri değiştirecek mi? Şapkasını önüne koyan Cengaver'in Fekeli ve Yılmaz'la görüşmeleri sıklaşıyor. Aralarındaki güven arttıkça ortaya çıkan sırlar kimin pis işlerini ortaya çıkaracak? Gerçekleri öğrenen Fekeli'nin kalbi artık bu kadarını da kaldıramıyor! Kalp krizi geçiren Fekerli Çukurova'yı ayağa kaldıracak!