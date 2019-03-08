Bir Zamanlar Çukurova 23. bölüm izle - Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle! 08.03.2019 00:23

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Dizinin yeni bölümünde büyük hesaplaşmalar yaşanacak. Bir Zamanlar Çukurova 23. bölümü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? Bir Zamanlar Çukurova 23. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukurova'nın üstündeki sır bulutları dağılıyor! Olayların fitili bu sefer gizli saklı yazılmış bir mektupla alevleniyor. Demir atma töreninde Züleyha hakkında duyduklarıyla öfke nöbetine sürüklenen Demir, can dostu Cengaver'e kafa atıyor. Şoka uğrayan Cengaver ne olursa olsun her zaman arkasında durduğu arkadaşını silecek mi?

YILMAZ'IN KARARI MERAK EDİLİYOR

İki sevdayı birden kalbine sığdırmaya çalışan Yılmaz, Çukurova'yı dedikodu kazanına çeviren olaylardan sonra nasıl bir karar verecek? Hünkar tüm bu olanlardan sonra artık daha tedbirli olması gerektiğini biliyor ve gözünü karartıyor.

HÜNKAR YAMAN NE YAPACAK?

Oğlu Demir ve Yaman ailesi adının üstüne leke sürdürmemek için elinden geleni ardında koymayan Hünkar Yaman, ne kadar ileri gidecek? Züleyha'yı oğlu Adnan'dan koparacak kadar gaddarlaşacak mı?

MÜJGAN DOKTOR ÇUKUROVA'YI TERK EDİYOR

Olayların, duyduklarının ve Yılmaz'a duyduğu aşkın ağırlığında ezilen Müjgan Doktor valinizi toparlayıp Çukurova'yı terkediyor. Her yerde Müjgan'ı arayan Yılmaz'ın duydukları onu çileden çıkarıyor. Onca olay olurken Yılmaz'ın, Yamanlar'ın konağının bahçesinde keyifle kahvesini yudumlamasının sebebi ne?