Bahtiyar Ölmez 9. Bölüm fragman 13 Ocak 2018, Cumartesi

"Seni buradan sürükleyerek koyarım kapının önüne!"



Latife'nin Çağla'yı eve getirmesi villada kıyametleri kopartır. Aylin, Çağla'nın evden gönderilmesinde kararlıdır. Ancak Latife bunu asla kabul etmez. Çağla da bu durumda boş durmaz. Aylin'i evden kaçırtıp, evin hanımefendisi olma planları yapmaya başlar. Villada kadınlar savaşı devam ederken, Bahtiyar'ın çok önemli bir meselesi daha vardır: Bahtiyar efsanesi ayağına dolanmak üzeredir. Fuat, Bahtiyar'la ilgili bulduğu ipucunun peşindedir ve bu ipucu onu tekrardan Bahtiyar'ın evine götürecektir. Bahtiyar Ölmez, Fuat'ın gerçek kimliğine yaklaştığından habersiz şekilde, Aytekin'i Bahtiyar'ın öldüğüne ikna etme telaşındadır. Ancak Bahtiyar Ölmez, Anıl ve Memduh'un bunun için yaptıkları plan işe yaramadığı gibi, arkasında büyük bir gizem bırakır. Fuat'ın Nuran'ı kaçırdığını öğrenen Bahtiyar Fuat'la yüzleşir... Bahtiyar Fuat'ın namlusuna doğru yürürken her şeyi itiraf eder... Bütün bunlar olurken, öldü bilinen Rıfat'la ilgili şok edici gerçek ortaya çıkar...