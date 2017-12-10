Bahtiyar Ölmez 5. Bölüm fragman 09 Aralık 2017, Cumartesi

Bahtiyar'ın Aylin için hayatını tehlikeye atması, Aylin için büyük bir duygusal kırılmaya neden olur. Aylin Bahtiyar'ın aşkına inanmaya başlar ve ona karşı tavırları değişir. Öte yandan Hamdi'nin Aylin'e suikast girişiminde bulunduğunu öğrenen Aytekin, Hamdi'yi bitirmek için harekete geçer. Ancak Fuat, Aytekin ve Bahtiyar'ı bitirmek için Hamdi'yle anlaşmıştır bile. Bahtiyar kendini Fuat'ın tuzağının ortasında bulur, üstelik hiçbir şeyden haberi yoktur! Bahtiyar, Hamdi'nin pususundan kurtulabilecek midir? Nuran'ın Caner'den ayrıldığını öğrenen Şinasi, Nuran'a açılmak için eline geçen bu fırsatı hemen kullanır. Ancak işler hiç umduğu gibi gitmeyecektir. Bütün bunlar olurken Oktay, Bahtiyar'ın büyük sırrını öğrenmiş ve harekete geçmiştir. Oktay'ın hamlesi bütün villa halkını Bahtiyar'ın gerçek kimliğini öğrenmenin eşiğine getirir.