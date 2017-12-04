Gerçek kimliği ortaya çıkma korkusu yaşayan Bahtiyar, kendisini Aytekin ve Hamdi savaşının ortasında bulur. Aytekin'in damadına geçtiği iltimas Fuat'ın gözünü öyle bir karartır ki, artık Bahtiyar'ı ortadan kaldırmak için her şeyi yapmayı göze alır. Çağla'nın, Rıfat sandığı Bahtiyar'ın kendisini Aylin'le aldattığından şüphelenmesi onu yeni arayışlara iter. Bunun sonucunda Bahtiyar sahte evlilik gerçeğiyle yüzleşmenin eşiğine gelir. Öte yandan Caner'in Nuran'ı aldattığını düşünen Şinasi, Caner'den bunun hesabını sormak ister ama başına olmadık işler açacağından habersizdir. Fuat ise Bahtiyar'ın gerçek kimliğini bilen birini ele geçirmiştir. Bütün bunlar olurken, Aytekin'le Hamdi'nin hesaplaşması işleri hiç beklenmedik noktaya getirir. Hamdi intikam için Aylin'i hedef seçmiştir. Bahtiyar, canından çok sevdiği Aylin'i koruyabilecek midir?
Bahtiyar Ölmez 4. Bölüm04 Aralık 2017, Pazartesi
- Bahtiyar Ölmez 5. Bölüm fragman
- Bahtiyar Ölmez 4. Bölüm fragman
- Bahtiyar Ölmez 3. Bölüm
- Bahtiyar Ölmez 3. Bölüm fragman
- Bahtiyar Ölmez 2. Bölüm
- Bahtiyar Ölmez 1. Bölüm
- Bahtiyar Ölmez 2. Bölüm fragman
- Rıfat’ın şüphesi...
- Hayatın gerçeği bu, düğün de var ölüm de...
- Rıfat Çakar bu gece ölecek!
- Aytekin, Fuat ve Rıfat’tan hesap soruyor!
- Bahtiyar, Destan Amca’nın gönlünü almaya çalışıyor! #bahtiyarölmez
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