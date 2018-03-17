Aşk ve Mavi 57. Bölüm 17 Mart 2018, Cumartesi

Cemal'in bebeği çalması Mavi ve Ali'nin arasını açar



Cemal'in Servet'le iş birliği yaparak Demirhan'ı Fatma'dan çaldığı ortaya çıkar. Fazıl, Cemal'e karşı çok öfkelidir. Cemal'i evden kovar. Cemal'in bebeği çalması Mavi ve Ali'nin arasını da açar. Mavi, eve dönmekten vazgeçer. Fatma, bebeğine kavuştuğu için çok mutludur. Ama bu mutluluk uzun sürmez. Safiye, Demirhan'ı geri alabilmek için bir plan yapar.