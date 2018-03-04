Aşk ve Mavi 55. Bölüm

Faysal, Cemal ve Safiye'yi tehdit ediyor!
Safiye, Servet'i bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştır. Cemal, Safiye'yi kurtarmak için Servet'in evine gidip delilleri ortadan kaldırmak ister ancak bıçağı bulamaz. Bıçağı Faysal almıştır. Cemal ve Safiye'yi tehdit eder. Mavi ve Ali'yi ayırmalarını, aksi halde bıçağı polise vereceğini söyler. Mavi ve Ali, aralarındaki sorunları çözmüş, barışmışlardır. Mavi, eve dönmeye karar verdiğinde Safiye, Mavi'ye Ali hakkında olumsuz şeyler anlatır. Cemal de kardeşini Mavi'ye karşı doldurmaya başlamıştır. Yaptıklarından vicdan azabı duysa da Safiye'yi hapis yatmaktan kurtardığını düşünen Cemal, hiç beklemediği bir sürprizle yıkılır.
Aşk ve Mavi 55. Bölüm04 Mart 2018, Pazar
Faysal, Cemal ve Safiye'yi tehdit ediyor!
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