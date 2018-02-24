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Aşk ve Mavi 54. Bölüm

24 Şubat 2018, Cumartesi

Mavi, Ali'yi affedecek mi?

Mavi, Ali'ye boşanmak istediğini söylemiştir. Ali, kendini affettirmek için çabalasa da Mavi'yi bu kararından vazgeçiremez. Pembe, İsmet'e yakınlaşabilmek için bir plan yapar. Göreçkiler'in evine giderek Faysal'a karşı mahkemede tanıklık yapacağını söyler. Pembe'nin bu teklifi İsmet'i ona yakınlaştırır. Servet, Ürgüp'ü terk etme planları yaparken Cemal'i yine tehdit edip para ister. Cemal istediğini vermeyince bildiklerini Safiye'ye anlatacağını söyler. Cemal'in az zamanı vardır ve parayı bulmazsa Safiye, Demirhan'ın kendi bebeği olmadığını öğrenecektir.

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