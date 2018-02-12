Aşk ve Mavi 52. Bölüm

Ali oyuna geliyor!
Mavi, Faysal'dan Ali'yle ilgili şikayetini geri almasını isteyecekken Ali gelir. Kocasının salıverildiğini gören Mavi çok sevinir ancak Ali, Mavi kendisini dinlemeyip Faysal'dan yardım istemeye gittiği için çok kızgındır. İkili kavga ederler. Mavi evi terk edip annesinin gecekondusuna yerleşir. Safiye arkadaşı Seher'in ön ayak olmasıyla pazarcılığa başlar. Refika komadan çıkar. Son yaşanan olayların hiçbirini hatırlamamaktadır. Doktorun stresten uzak durması gerek tavsiyesiyle Göreçkiler fakirleştiklerini Refika'dan saklamaya karar verirler. Refika'ya hala zenginlermiş gibi rol yaparlar. Mavi'ye aşık olduğunu fark eden Faysal, kızı Ali'den koparmak için Pembe'den yardım ister. Pembe Faysal'a yardım etmek için kolları sıvar. Hasibe ise İsmet'i eve döndürmenin yollarını aramaktadır. İsmet, Pembe'ye öyle bir oyun oynar ki kız bütün Ürgüp'e rezil olur. İsmet'i boşanmaktan vazgeçiremeyen Pembe, intikam için tüm Göreçkiler'i şoke edecek bir şey yapar.
Aşk ve Mavi 52. Bölüm10 Şubat 2018, Cumartesi
Ali oyuna geliyor!
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