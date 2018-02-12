Aşk ve Mavi 51. Bölüm

Ali, dükkanın kundaklanmasından Faysal'ı sorumlu tutar.
Ali, dükkanın kundaklanmasından Faysal'ı sorumlu tutar. Adamın evine gider ve Faysal'a saldırır. Buna çok sinirlenen Faysal, Ali'yi içeri attıracak bir plan yapar. Pembe, İsmet'in Gülsüm'le gezip tozmasına çok bozulur. Ona hala aşık olduğunu anlar ve İsmet'e konağa dönmesi için bir teklif yapar. Mavi, Faysal'dan şikâyetini geri çekmesini istemek için otele gelir. Bu durumu öğrenen Ali, deliye döner.
Aşk ve Mavi 51. Bölüm10 Şubat 2018, Cumartesi
Ali, dükkanın kundaklanmasından Faysal'ı sorumlu tutar.
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