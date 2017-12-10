Aşk ve Mavi 44. Bölüm 09 Aralık 2017, Cumartesi

Cemal'in nikâhtan kaçmak için yaptığı plan işe yaramaz ve Gülay'la nikah masasına oturur. Nikah günü onları bir sürpriz beklemektedir. Pembe, İsmet'in konağa dönmesi karşısında yıkılmıştır. İlyas, işlettiği pastaneyi de elinden alınca ondan intikam almak için haince bir plan yapar. Cemal'in, mahkemece salıverildiğini duyan Faysal çok öfkelenir. Cemal'in cezasını kendisi vermek ister ve konağın kapısına dayanır.