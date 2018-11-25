Ağlama Anne 8. bölüm izle | Ağlama Anne izle 25 Kasım 2018, Pazar

Atv’nin yeni dizisi ‘Ağlama Anne’nin 8. yeni bölümü yayınlandı. Ağlama Anne 8. son bölümünde neler oldu? Ağlama Anne’de Alev, sonunda hayallerine kavuşup kızına sarılabilecek mi? Sevenlerinin büyük bir merakla beklediği ‘Ağlama Anne’nin 8. bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz.





Alev, sonunda hayallerine kavuşup kızına sarılabilecek mi?



Özlem'in sevdiklerini kaybetme korkusuyla şuursuzca yaptıkları herkesin huzur ve düzenini bozar. Adnan, Özlem'e boşanma davası açmak için harekete geçer. Mert, ormanda Zeynep'in ayakkabısını bulunca deliye döner. Olan biteni Damla'ya anlatmaya karar verir ancak Ali Osman buna engel olur. Alev, Zeynep'e kavuşamadan kaybetmenin acısıyla, geçmişin zehrini babasına kusar. Hasan'ın kocamış yüreği Alev'in bıçak gibi sözlerine dayanamaz. Nerede olduğunu bile bilmeyen Zeynep eli kolu bağlı korkuyla beklerken, Çetin, Özlem'in oynadığı oyunu çözer ve krizi kendi namına fırsata çevirir. Alev'e, Zeynep'i bulacağının sözünü veren Ali Osman, Çetin'in isteklerini yerine getirecek mi? Zeynep kurtulursa! Damla'yla arası eskisi gibi olacak mı? Alev sonunda hayallerine kavuşup kızına sarılabilecek mi?