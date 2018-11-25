Ağlama Anne 7. bölüm izle | Ağlama Anne izle 25 Kasım 2018, Pazar

Atv’nin yeni dizisi ‘Ağlama Anne’nin 7. yeni bölümü yayınlandı. Sevenlerinin büyük bir merakla beklediği ‘Ağlama Anne’nin 7. bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz.





Damla, Alev'le yakınlaşır!



Adnan'ın taşları yerinden oynatan açıklaması herkesin hayatını altüst eder. Duydukları karşısında artık kime güveneceğini bilmeyen Zeynep, Mert'e sığınır. Özlem, boş bulduğu alanda planlarını gerçekleştirir ve Zeynep kayıplara karışır. Hasan, ilk defa vicdanının gözleriyle Alev'e bakar. Damla, kızı için ilk defa güvenli bildiği yuvasından, alanından çıkar. Alev'le yakınlaşan Damla, Adnan'la kopma noktasına gelir; Adnan, çevrelerinde olduğu sürece belanın peşlerini bırakmayacağına inanır. Ali Osman içinse Alev'in gönlünü kazanabileceği büyük bir yarış başlar. Genç bir kızın hayatı; kimileri için zafere giden yol olurken kimilerinin de nefesini keser. Zeynep'in ortadan kalkmasını isteyenler mi yoksa ona can olmak isteyenler mi galip gelecektir? Peki ya Zeynep'in gerisinde bıraktığı küçücük bir ipucu olayların çözülmesini sağlayacak mı?