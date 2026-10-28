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Kars 36 Spor 0-1 Antalyaspor Gol: Dario Saric
Kars 36 Spor 0-1 Antalyaspor Gol: Dario Saric
Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 13:29
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Antalyaspor, 5. dakikada Dario Saric'in attığı golle Kars 36 Spor karşısında 1-0 öne geçti.
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