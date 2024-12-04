Konyaspor - Kepez Belediyespor 9-0 | Gol: Melih İbrahimoğlu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Konyaspor sahasında Kepez Belediyespor'u ağırlıyor. Mücadelenin 7. dakikasında Blaž Kramer 11. dakikasında Melih Bostan 36. dakikasında Louka Prip'in 'ın ve 42. dakikada Tunahan Taşçı'nın attığı golle skoru 4-0'a getiren yeşil beyazlı ekip Blaž Kramer 45+2'de attığı golle skoru 5-0'a getirdi. Dakikalar 69'u gösterirken Melih Bostan kendisinin 2. takımının 6. golüne imza attı. Bu sefer sahneye Danijel Aleksic çıktı ve takımını 7 - 0 öne geçirdi. Konyaspor'un 8. golünü ise Melih Bostan attı. Melih bu golle hattrick yaptı. Maçın skorunu attığı gol ile Melih İbrahimoğlu belirledi.