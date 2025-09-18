PODCAST
Ziraat Türkiye Kupası Videoları
Gol: Şenel Aydemir | Giresun 1-0 52 Orduspor FK
Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 18:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Giresunspor sahasında Yeni Orduspor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip karşılaşmanın 11. dakikasında Şenel Aydemir'in kaydettiği golle Orduspor karşısında öne geçti.
