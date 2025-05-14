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Galatasaraylı yıldızların kupa coşkusu! Hedefte Osimhen ve Sanchez var
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Galatasaraylı yıldızların kupa coşkusu! Hedefte Osimhen ve Sanchez var

Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:03:03

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir zafere imza attı. Bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılılar, kupayı 19. kez müzesine götürerek en çok kazanan takım unvanını pekiştirdi. Maçın ardından yaşanan şampiyonluk sevinci sırasında renkli görüntüler de dikkat çekti. Galatasaraylı futbolcular Lemina ve Gabriel Sara, kutlamalar sırasında takımın yıldız isimlerinden Victor Osimhen ve Davinson Sanchez'i adeta rahat bırakmadı. Kutlamaların neşeli anlarında ikili, arkadaşlarını bolca sataştı ve şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

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