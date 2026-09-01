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Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül İstanbul'da

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Galatasaray, Porto'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Deniz Gül'ü İstanbul'a getirdi. Yıldız golcü ayağının tozuyla taraftarlarla üçlü çektirdi.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Spor

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