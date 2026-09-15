Giriş Tarihi: 15 Eylül 2026 12:16

Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza, Tokat-Turhal kara yolu eski havaalanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. İ.Ç. (76) idaresindeki 34 NAL 226 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Sürücü İ.Ç. ile yanında bulunan eşi Nazmiye Ç. (74) araçta sıkıştı.

Araçta Sıkışan Yaralılar İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Biri Hastanede Hayatını Kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nazmiye Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü İ.Ç.'nin tedavisi sürerken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.