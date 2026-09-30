Meteoroloji uyardı İstanbul Valiliği alarm verdi: 3 ilçe için kritik hava durumu uyarısı

Sakarya'da sağanak sele neden oldu: Su yüksekliği 2 metreyi buldu

Sakarya'da sağanak sele neden oldu: Su yüksekliği 2 metreyi buldu

Mardin'in Midyat ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Midyat-Nusaybin kara yolu Sivrice Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.