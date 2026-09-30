Mardin Midyat'ta minibüs devrildi! 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı
Mardin’in Midyat ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Midyat-Nusaybin kara yolu Sivrice Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam