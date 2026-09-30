CANLI YAYIN
Geri
Mardin Midyat'ta minibüs devrildi! 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı

Mardin Midyat'ta minibüs devrildi! 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Mardin’in Midyat ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Midyat-Nusaybin kara yolu Sivrice Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

İspanya 4-1 Hırvatistan | MAÇ ÖZETİ
İspanya 4-1 Hırvatistan | MAÇ ÖZETİ
İspanya 4-1 Hırvatistan GOL: N. Williams
İspanya 4-1 Hırvatistan GOL: N. Williams
Atilla Yıldırım'ın dosyasında Özgür Özel'le ezan okunurken kaydedilen alem görüntüleri ortaya çıktı
Atilla Yıldırım'ın dosyasında Özgür Özel'le ezan okunurken kaydedilen alem görüntüleri ortaya çıktı
Muğla Datça'da bariyerlere çarparak takla atan araçta 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Muğla Datça'da bariyerlere çarparak takla atan araçta 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle