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Zonguldak'ta heyelan! Karayolu geçici süre ulaşıma kapandı...

Zonguldak'ta heyelan! Karayolu geçici süre ulaşıma kapandı...
11.04.2021 21:10
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Son dakika haberi... Zonguldak'ta heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası İstanbul Karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, karayolundaki toprak ve kaya parçalarını temizledikten sonra trafik akışı normale döndü.


Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Heyelan, akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi kavşağına yakın bölgede meydana geldi. Kentte etkili olan yağmurun ardından meydana gelen heyelanda, dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı.

TRAFİK TÜNELDEN AKTI
Toprakla birlikte yola düşen kaya parçaları nedeniyle trafik durunca, polis ekipleri sürücüleri yan taraftaki tünele yönlendirdi. Trafik, tünel içinden bir süre çift yönlü verildi.

NORMALE DÖNDÜ
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yoldaki toprak ve kayalar temizlendi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından trafik normale döndü.

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