Zeytinburnu’nda silahlı saldırı kamerada

Zeytinburnu’nda arabalarına binmek üzere evlerinden çıkan anne, baba ve oğulları silahlı saldırıya uğradı. O anlar kameraya yansıdı. Olay, Cumartesi günü öğle saatlerinde, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 2’nci Taşocağı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobillerine binmek üzere evlerinden çıkan aile, husumetli oldukları bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aile fertleri arabaya bineceği sırada silahıyla ateş açan şüpheli, anne, baba ve oğulu yaraladı. Silah sesini duyan ve otomobilin sürücü koltuğundan inen başka bir aile ferdi ile çevredeki vatandaşlar yaralananlara yardım ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.