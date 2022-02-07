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Definecilerin açtığı çukura düşen 2 tilkiyi belediye ekipleri kurtardı

Definecilerin açtığı çukura düşen 2 tilkiyi belediye ekipleri kurtardı
07.02.2022 11:41

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Gaziantep’te definecilerin açtığı yaklaşık 10 metrelik çukura düşen 2 tilki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Gaziantep’in Oğuzeli İlçesine bağlı taşlı mahallesinde defineciler tarafından kazılan yaklaşık 10 metrelik kuyuya 2 tilki düştü. Tilkilerin Çukura düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 2 tilkiyi yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından düştükleri çukurdan çıkardı. Kurtarılan tilkiler ekipler tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

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