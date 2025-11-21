PODCAST CANLI YAYIN
Yunus Atabey'e silahlı infaz kamerada!

Diyarbakır’da Yunus Atabey’in öldürüldüğü silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Otomobiline binerken saldırıya uğradı

Olay, 11 Kasım akşamı Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda meydana geldi. Yakınının iş yerinden ayrılan 48 yaşındaki Yunus Atabey, otomobiline bindiği anda cipten inen bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Atabey olay yerinde hayatını kaybetti.

Peş peşe ateş etti

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, KGYS ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganları tespit etti. Görüntülerde, cipten inen şüphelinin Atabey'e peş peşe ateş ettiği ve ardından geldiği araca binip hızla uzaklaştığı görülüyor.

İki şüpheli tutuklandı

Yapılan operasyonla yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

