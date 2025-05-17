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Yozgat’ta 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 5 yaralı
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Yozgat’ta 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 17.05.2025 13:00:05

Yozgat’ta 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Adliye kavşağında meydana geldi. İddiaya göre 66 ACJ 967 plakalı Hyundai marka cip, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Cipin çarptığı 66 DD 410 plakalı Volvo cip, 66 ACA 936 plakalı Hyundai otomobil, 66 AD 097 plakalı Opel otomobil, 58 ACL 708 plakalı Peugeot marka cip ve 51 ED 084 plakalı Honda marka otomobilde maddi hasar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Farklı araçlarda bulunan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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