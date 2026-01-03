Venezuela’da yaşayan Türk, ülkede yaşananları A Haber’de anlattı

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta art arda en az yedi patlama meydana geldi. Şehrin güneyinde bulunan askeri üs bölgesinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtilirken, alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğu bildirildi. Caracas sokaklarında, Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında tankların görüldüğü aktarıldı. Gözler ABD’ye çevrilirken, Beyaz Saray patlamalara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. ABD’li yetkililerin saldırı emrinin eski Başkan Donald Trump tarafından verildiğini öne sürdüğü iddia edildi. Venezuela’da yaşayan Muharrem Hayta ise ülkede yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanarak anlattı.