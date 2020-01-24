Son dakika haberine göre Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Yola çıkacaklar dikkat! TIR'da yangın çıktı, trafik kilit!24.01.2020 17:50
- Yola çıkacaklar dikkat! TIR'da yangın çıktı, trafik kilit!
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