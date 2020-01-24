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Yola çıkacaklar dikkat! TIR'da yangın çıktı, trafik kilit!

Yola çıkacaklar dikkat! TIR'da yangın çıktı, trafik kilit!

24.01.2020 17:50

Son dakika haberine göre Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.


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