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Yer: Samsun! Kız öğrencilerin kavgası kanlı bitti, arkadaşını sırtından bıçakladı…

Yer: Samsun! Kız öğrencilerin kavgası kanlı bitti, arkadaşını sırtından bıçakladı…
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Samsun'da bir okuldaki sınıfta kız öğrenci, bir başka kız öğrenci tarafından sırtından bıçaklanarak hastanelik edildi.

Yaşam Videoları

Samsun'da bir okuldaki sınıfta kız öğrenci, bir başka kız öğrenci tarafından sırtından bıçaklanarak hastanelik edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.Y.P. adlı kız çocuğu, sınıf arkadaşı K.H.D. (14) tarafından sınıfın içinde sırtından bıçaklandı. Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı öğrenci tedavi altına alındı. Bıçağın kız çocuğunun sırtından girip akciğerine değdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Bıçaklı saldırgan K.H.D. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.H.D.'nin F.Y.P. ile önce kavga ettiği, daha sonra da kantinden bıçak alıp sınıfa gelip sırtından onu bıçakladığı ileri sürüldü.

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