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Yer: Mersin... Şarkı isteyen müşteriye tekme tokat dayak! Kafasında sandalye kırdılar

Yer: Mersin... Şarkı isteyen müşteriye tekme tokat dayak! Kafasında sandalye kırdılar
18.10.2022 18:33 - Son Güncelleme: 18.10.2022 18:33

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Mersin’in Tarsus ilçesinde restoranda müzisyenden istek şarkısı isteyen vatandaşın kafasında sandalye kırıp meydan dayağı attılar. O anlar saniye saniye kamerada...

Yaşam Videoları

Edinilen bilgiye göre, olay Tarsus ilçesinde canlı müzik yapılan bir restoranda meydana geldi.

İddiaya göre restorana arkadaşlarıyla yemek yemeye gelen bir kişi müzisyenden şarkı istediğinde bulundu. Ancak müzisyen o şarkıyı söylemeyeceğini bildirince tartışma çıktı.

Müşteri ve müzisyenle başlayan tartışma küfür yüzünden büyüyünce restoran çalışanları da tartışmaya karıştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıldı. Yaklaşık 5-6 kişi müşteriye restoran içinde yere yatırıp feci şekilde darp etti. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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